Сиренко — о бое Уордли — Дюбоа: «Очень конкурентный бой»
Бой состоится 9 мая
около 1 часа назад
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился ожиданиями от масштабного поединка в Манчестере, где встретятся обладатель пояса WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) и экс-чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова приводит Чемпион.
Очень конкурентный поединок. Склоняюсь к победе Вордли, но в супертяжелом весе один удар решает всё, поэтому шансы есть у каждого.
Дюбуа оказался тяжелее Вордли накануне боя в Манчестере.
