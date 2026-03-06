Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) проведет защиту своих титулов против другого непобежденного японца Дзюнто Накатани (32-0, 24 КО).

Поединок состоится 2 мая в Токио на арене Tokyo Dome.

На кону будут стоять все главные титулы дивизиона: пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring, которые принадлежат Монстру.

Для Монстра это будет четвертый бой за год, тогда как его соперник лишь осваивается в новом дивизионе.

Наоя занимает вторую строчку в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

Дзюнто является экс-чемпионом мира в трех весовых категориях, он проведет второй бой во втором наилегчайшем весе, куда Накатани поднялся в конце 2025 года.

