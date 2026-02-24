Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион второй наилегчайшей весовой категории (55.3 кг), японский боксер Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) проведет защиту своих титулов против другого непобежденного японца Дзюнто Накаатани (32-0, 24 КО).

Поединок состоится 2 мая на арене Tokyo Dome в столице Японии. Об этом сообщает Boxing Scene.

На кону будут стоять все главные титулы дивизиона: пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring, принадлежащие Монстру.

Для Монстра это будет четвертый бой за год, тогда как его соперник только осваивается в новом дивизионе.

Наоя занимает второе место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

Дзюнто является экс-чемпионом мира в трех весовых категориях, он проведет второй бой во второй наилегчайшей категории, куда Накаатани поднялся в конце 2025 года.

Ранее журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.