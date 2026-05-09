Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) станет клиентом промоутерской компании Zuffa Boxing. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated и DAZN Boxing Крис Манникс.

По данным источника, стороны находятся на финальном этапе переговоров. На какой срок и на какую сумму будет рассчитано соглашение – не уточняется.

Reporting here: 140-pound titleholder Shakur Stevenson is finalizing a deal with Zuffa Boxing. Stevenson set to join Conor Benn as the most high profile names in the Zuffa stable. https://t.co/qlzdfRo0di — Chris Mannix (@SIChrisMannix) May 9, 2026

Напомним, до апреля прошлого года интересы американца представляла компания Matchroom Boxing.

В последний раз 28-летний боксер выходил на ринг в феврале этого года, когда как раз и завоевал титул чемпиона WBO в поединке против Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).

Бой длился все 12 раундов и завершился победой Стивенсона единогласным решением судей – 119:109, 119:109, 119:109.

Напомним, ранее Zuffa Boxing подписала ещё двух украинских боксёров.