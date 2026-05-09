Шакур подпишет контракт с Zuffa Boxing, Хирн продолжает нести убытки
Звездный американец встал на сторону президента UFC
41 минуту назад
Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) станет клиентом промоутерской компании Zuffa Boxing. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated и DAZN Boxing Крис Манникс.
По данным источника, стороны находятся на финальном этапе переговоров. На какой срок и на какую сумму будет рассчитано соглашение – не уточняется.
Напомним, до апреля прошлого года интересы американца представляла компания Matchroom Boxing.
В последний раз 28-летний боксер выходил на ринг в феврале этого года, когда как раз и завоевал титул чемпиона WBO в поединке против Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).
Бой длился все 12 раундов и завершился победой Стивенсона единогласным решением судей – 119:109, 119:109, 119:109.
Напомним, ранее Zuffa Boxing подписала ещё двух украинских боксёров.
