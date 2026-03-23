Владимир Кириченко

Украинский чемпион IBO International в первом полусреднем дивизионе Виктор Постол (33-5, 12 KO) проведет следующий бой 4 апреля в Броварах.

Он будет защищать свой титул против 21-летнего мексиканца Франциско Сандоваля (12-1-1, 7 КО).

Поединок состоится в рамках вечера бокса промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

Это будет первая защита титула для 42-летнего Постола. Он завоевал пояс в октябре в поединке против испанца Алехандро Мои.

Игорь Фаниан анонсировал первый вечер бокса Spartabox в 2026 году: уникальный формат с боями ветеранов войны и защитой поясов Постолом и Арамом Фанианом