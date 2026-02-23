Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол (33-5, 12 КО) для Sport-express.ua поделился датой возможного возвращения на ринг.

Виктор, когда мы снова сможем увидеть вас на ринге?

«Ведутся переговоры о моем бою в Броварах на 4 апреля. Как будто на 50% уже согласовали».

Каково будет значение поединка?

«Я буду защищать титул IBO International. Что касается соперника, то пока ждем, когда он подпишет контракт, чтобы всё было окончательно. В IBO этого оппонента подтвердили».

Вам ныне 42 года. Какие амбиции в боксе у вас еще есть?

«Мне многие говорят: «Хватит. Зачем это тебе нужно?». Я понимаю, что долго уже не смогу боксировать, потому что возраст дает о себе знать, но у меня есть силы и желание. Дай Бог, хорошо защитить этот пояс и в следующем бою побороться за полноценный титул чемпиона мира. Не будем забегать вперед, но в планах еще два поединка. Когда я окончательно решу, что мне достаточно, то всем скажу об этом и дам знать».

11 октября 2025 года Постол победил испанца Алехандро Мойю (22-3, 12 КО) единогласным решением судей. Бой прошел в Киеве во Дворце спорта, на кону был титул IBO International.

