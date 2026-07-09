Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх для Boxing 247 рассказал, во сколько должен начаться бой между экс-чемпионами мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в случае его проведения в Лондоне.

«О 02:00».

Инсайдер и журналист Майк Коппинджер объяснил логику такого расписания:

«Це забезпечить вихід бійців на ринг для американської аудиторії о 21.00 за часом Нью-Йорка, Ф’юрі та Джошуа, двох імен, добре відомих американським фанатам. Ф'юрі багато разів бився в Штатах, тоді як Эй Джей нокаутував Джейка Пола, що транслював Netflix».

Напомним, что на Уэмбли действует комендантский час, который начинается в 23.00. Все мероприятия на стадионе должны заканчивать к этому времени.

Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года. Перед этим боксеры проведут промежуточные поединки: Энтони – против Кристиана Пренги, Тайсон – против Мариуша Ваха.