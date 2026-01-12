Околі уверен в победе над Кабайелем: «Остановлю его за шесть раундов»
Бывший чемпион мира уверен, что способен досрочно завершить потенциальный бой
около 8 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) поделился ожиданиями относительно возможного поединка против временного чемпиона WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО). Британец уверен, что способен досрочно завершить бой. Слова приводит iFL TV.
Я остановлю его за шесть раундов, определенно остановлю.
Я думаю, он хороший панчер, хорошо бьет по корпусу, в целом сильный боец. Но стили решают всё – и я не думаю, что он сможет нанести хотя бы один удар по корпусу. Легко такое говорить, но если дело дойдет до боя – мы это покажем.
