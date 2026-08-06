Денис Седашев

Перспективный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (14-0, 12 KO) рассказал, почему отказывается рассматривать бои против экс-конкурентов за мировые титулы — Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО).

По словам проспекта, оба легендарных соотечественника уже прошли пик своей формы, поэтому бросать им вызов было бы неэтично. Слова приводит Fight News.

Для меня вызывать их или даже думать о вызове было бы неуважительно. Эй Джей не находится на своём пике, как и Тайсон Фьюри. Я думаю, что было бы неуважительно говорить, что хочу побиться с этими ребятами. Я не пытаюсь их критиковать или бросать на них тень, но они не те бойцы, которыми были. Они всё ещё очень хорошие и умелые бойцы. Если бы мы все трое находились на пике своих сил, это были бы отличные бои. Но я лучше сфокусируюсь на поединке с Филипом Хрговичем. Мозес Итаума

В настоящее время Итаума полностью сосредоточен на подготовке к бою против хорвата Филипа Хрговича (20-1, 15 КО). Мегабой состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне.

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