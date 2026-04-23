Определился следующий соперник Цотне Рогавы
Бой состоится 15 мая
около 3 часов назад
Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (12-1, 8 КО) свой следующий бой проведет против мексиканца Маурисио Леона Переса (8-0-1, 6 КО).
Поединок состоится 15 мая в городе Четумаль (Мексика).
Формат встречи предусматривает 8 раундов. Стоит отметить, что ранее соперник украинца выступал в средней весовой категории.
Рогава выбыл из Гран-при WBC, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки «Оптимальная». Срок действия до 31.05
