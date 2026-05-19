Опубликован постер боя Усик – Верховен от WBC
На кону поединка будут стоять титулы WBC и The Ring
около 2 часов назад
Усик и Верховен / Фото - Yahoo
Всемирный боксерский совет (WBC) представил постер боя владельца титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Бой пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляция в Украине запланирована на Киевстар ТВ.
На платформе будет доступен полный вечер бокса со всеми поединками, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая – на специальном канале Киевстар ТВ Усик – Верховен.
Напомним, Усик опубликовал проморолик к мегафайту с Верховеном в Египте.