Опубликованы бои, которые хочет организовать Турки, среди них – Фьюри – Джошуа и реванш Кроуфорда с Канело
Также в списке мегафайт Иноуэ – Родригес
Журналист The Ring Майк Коппинджер рассказал, какие бои хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
«Турки Аль аш-Шейх рассказал мне, какие громкие бои он хотел бы организовать:
Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа
Джей Опетая – Давид Бенавидес
Шакур Стивенсон – Девин Хейни
Наоя Иноуэ – Джесси Родригес
Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш)
Филип Хргович – Рико Верховен
Теренс Кроуфорд – Райан Гарсия».
В декабре прошлого года Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Последний бой он провел в сентябре против Канело, победив его в поединке за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, что в июне 2026 года появлялась информация о проблемах Турки со здоровьем. Сообщалось, что у него обнаружили опухоль мозга в области гипофиза, которая может влиять на память.
Ранее сообщалось, что на кону мегабоя Фьюри – Джошуа будут стоять 200 млн фунтов, бой состоится не в США.
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