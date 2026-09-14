Владимир Кириченко

Журналист The Ring Майк Коппинджер рассказал, какие бои хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

«Турки Аль аш-Шейх рассказал мне, какие громкие бои он хотел бы организовать: Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа Джей Опетая – Давид Бенавидес Шакур Стивенсон – Девин Хейни Наоя Иноуэ – Джесси Родригес Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш) Филип Хргович – Рико Верховен Теренс Кроуфорд – Райан Гарсия».

Big-time fights @Turki_alalshikh tells me are on his wishlist to make:



Tyson Fury-Anthony Joshua



Jai Opetaia-David Benavidez



Shakur Stevenson-Devin Haney



Naoya Inoue-Bam Rodriguez



Terence Crawford-Canelo Alvarez rematch



Filip Hrgovic-Rico Verhoeven



Crawford-Ryan Garcia pic.twitter.com/4dJhvFfUAW — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2026

В декабре прошлого года Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Последний бой он провел в сентябре против Канело, победив его в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Напомним, что в июне 2026 года появлялась информация о проблемах Турки со здоровьем. Сообщалось, что у него обнаружили опухоль мозга в области гипофиза, которая может влиять на память.

Ранее сообщалось, что на кону мегабоя Фьюри – Джошуа будут стоять 200 млн фунтов, бой состоится не в США.