Опубликованы судейские записки боя Канело – Кроуфорд: все изменилось после 10 раунда
Альвареса не хватило на концовку поединка
около 1 часа назад
Кроуфорд и Альварес / Фото - BBC
Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) выиграл поединок у бывшего лидера этого веса мексиканца Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).
На шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением – 116-112, 115-113, 115-113.
После 10 раундов двое судей видели бой равным, но Кроуфорд одержал победу, выиграв 11-й и 12-й раунды на всех трех карточках.
Напомним, Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех дивизионах.