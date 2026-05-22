Денис Седашов

В Египте произошла закрытая процедура технического взвешивания накануне грандиозного поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и звездным нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.

Украинский чемпион зафиксировал на весах наибольший показатель в своей профессиональной карьере — 105,8 кг. Предыдущий весовой рекорд Усика был зафиксирован перед его прошлогодним поединком против британца Даниэля Дюбуа, когда Александр весил 103,1 кг. Таким образом, украинец набрал почти три килограмма мышечной массы.

Несмотря на рекордные цифры Александра, нидерландский гигант ожидаемо оказался значительно тяжелее. Весы под Верхувеном остановились на отметке 117,3 кг. Разница в весе между бойцами составляет солидные 11,5 кг.

Следует отметить, что это были результаты предварительного технического взвешивания. Официальная церемония взвешивания для медиа и болельщиков состоится сегодня, 22 мая, в 20:00 по киевскому времени.

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».