Денис Седашов

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл грандиозные планы относительно следующего карьерного шага чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО).

Несмотря на то, что украинский боксер сейчас полностью сосредоточен на ближайшем поединке, саудовские организаторы уже разрабатывают для него масштабное шоу на 2027 год. По словам Аль аш-Шейха, новой исторической площадкой для мегабоя с участием Усика должна стать Турция.

Мы сейчас планируем кое-что особенное для Усика в будущем. Я знаю, что сам Александр пока не хочет об этом говорить, но наша команда уже активно работает над этим проектом. Приоткрою маленький секрет: в следующем году мы планируем организовать нечто невероятное в Стамбуле — совместно с властями города, прямо возле легендарной Айя-Софии. Турки Аль аш-Шейх

Противостояние Усик — Верховен состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».