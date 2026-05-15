Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) трогательно поздравил свою жену Екатерину с днем рождения.

Накануне своего мегафайта в Египте украинский боксер поблагодарил любимую за поддержку и надежный тыл.

С днем рождения, моя душа.

Ты — моя сила, мой дом и мое спокойствие в этом шумном мире. Когда ты рядом со мной, я всегда знаю, что все правильно, даже когда жизнь становится сложной.

Спасибо тебе за любовь, за наших детей и за ту силу, которую ты приносишь в нашу семью каждый день.