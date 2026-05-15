«Ты — моя сила»: Александр Усик трогательно поздравил жену с днем рождения
Боксер тронул сеть поздравлением
около 2 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) трогательно поздравил свою жену Екатерину с днем рождения.
Накануне своего мегафайта в Египте украинский боксер поблагодарил любимую за поддержку и надежный тыл.
С днем рождения, моя душа.
Ты — моя сила, мой дом и мое спокойствие в этом шумном мире. Когда ты рядом со мной, я всегда знаю, что все правильно, даже когда жизнь становится сложной.
Спасибо тебе за любовь, за наших детей и за ту силу, которую ты приносишь в нашу семью каждый день.
Бой Усик — Верховен состоится 23 мая в Египте. Вечер бокса пройдет в Гизе рядом с пирамидами. Прямая трансляция в Украине будет доступна на платформе Киевстар ТВ.
«Я его бросила!»: Жена Усика ошеломила заявлением о отношениях с другими мужчинами.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05