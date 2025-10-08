Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) объявил дату следующего боя.

Цитирует Пакьяо The Ring.

«Привет всем моим поклонникам бокса.

Я рад сообщить вам, что 24 января я вернусь на ринг в Лас-Вегасе. Это будет захватывающее и особенное событие. Следите за новостями.

Больше информации о моем сопернике будет опубликовано в ближайшие дни».