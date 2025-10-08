Пакьяо анонсировал свой следующий бой
Легенда бокса выступит на шоу в Лас-Вегасе
13 минут назад
Менни Пакьяо / Фото - CNN
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) объявил дату следующего боя.
Цитирует Пакьяо The Ring.
«Привет всем моим поклонникам бокса.
Я рад сообщить вам, что 24 января я вернусь на ринг в Лас-Вегасе. Это будет захватывающее и особенное событие. Следите за новостями.
Больше информации о моем сопернике будет опубликовано в ближайшие дни».
Напомним, 46-летний Мэнни вернулся в бокс 19 июля – бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом завершился вничью.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным соперником Мэнни является чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.
