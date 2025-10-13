Денис Седашов

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо снова объединится с промоушеном Top Rank для организации своего боя, который состоится 24 января 2026 года в Лас-Вегасе. Сообщает talksport.

Хотя имя соперника еще не объявлено, главным претендентом называют действующего чемпиона мира WBA в полусреднем весе Ролли Ромеро (17-2, 13 KO).

Ранее в этом году Пакьяо провел поединок против Марио Барриоса (29-2-2, 18 KO), тогда он работал с промоушеном Premier Boxing Champions (PBC). Теперь легендарный филиппинец возвращается к Top Rank, возобновляя сотрудничество с президентом промоушена Бобом Арумом.

Напомним, судьи в бою Пакьяо – Барриос зафиксировали ничью решением большинства судей – 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.