Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) впервые высказался по поводу положительного теста на запрещенные вещества. Новозеландский боксер отметил, что в настоящее время идет юридический процесс, и он ожидает окончательного решения. Слова приводит Boxing news online.

По словам Паркера, новость о положительной допинг-пробе стала неожиданностью как для него, так и для его команды.

Сейчас мы проходим определенный процесс. Надеюсь, что скоро все прояснится, и я смогу вернуться, а пока мне нужно ждать и быть терпеливым. Конкретных сроков нет — я просто должен ждать, посмотреть на результат и понять, что будет дальше. Я был удивлен, думаю, вы тоже были удивлены. Мы просто ждем, что произойдет. Нельзя получить окончательный результат, пока не будет принято решение, поэтому мне нужно быть терпеливым и ждать. Джозеф Паркер

