Паро выиграл элиминатор IBF, полноценным титулом владеет Крокер.
Соперник австралийца потерпел первое поражение в карьере
около 1 часа назад
Лиам Паро / Фото - Yahoo
Бывший чемпион IBF в первом полусреднем дивизионе австралиец Лиам Паро (27-1, 16 KO) победил француза Давида Папо (30-1-1, 5 KO).
Паро выиграл бой единогласным решением судей: 117-111 и дважды 116-112. Папо потерпел первое поражение в карьере.
Этот поединок был элиминатором за титул IBF в полусреднем весе. Полноценным титулом владеет Льюис Крокер (22-0, 11 КО).
Бой между Паро и Папо состоялся на мероприятии в Брисбене, Австралия.
Ранее Лиам отказался от элиминатора за титул IBF в первой полусредней весовой категории и поднялся до полусреднего дивизиона.
Напомним, Паро стремится провести бой с Теофимо Лопесом.
