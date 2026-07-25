Бывший британский боксер Спенсер Оливер поделился мыслями о последнем поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

Вы удивлены, что Усик не упомянул Рико Верхувена среди потенциальных соперников?

«Я на самом деле удивлен, потому что думал, что он может снова провести с ним бой, чтобы попытаться исправить недостатки предыдущего выступления, поскольку вокруг этого боя было много споров. Я смотрел его полное интервью, где он говорил об отказе от титулов, чтобы дать следующему поколению бойцов возможность сражаться за них. Но он снимает давление с собственных плеч, он достиг всего, чего хотел, и хочет еще один бой, чтобы просто попрощаться со спортом.

Он сказал, что ему будет очень трудно уйти. Вы же знаете, насколько тяжело спортсменам уйти из бокса, в котором они живут с детства, дышат им и посвящают ему всю свою жизнь. Затем им очень сложно найти что-то другое, на что можно направить свою энергию.

Итак, я думаю, что его соперником будет Джон Джонс или Деонтей Уайлдер. Я уже давно говорил, что именно Уайлдер, потому что Усик всегда говорил о желании закрепить свое наследие и победить всех лучших боксеров своей эпохи.

Деонтей Уайлдер все еще остается этим именем. И через 20 лет люди не будут помнить, на каком этапе карьеры был Деонтей. Мы – фанаты бокса. Я говорю про обычных фанатов. Александр Усик заслужил право выбрать Уайлдера».