Владимир Кириченко

Во время трансляции поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном на DAZN будет доступна украинская дорожка. Об этом сообщил автор и ведущий YouTube-канала Тайк Майсон Максим Диденко.

«Есть хорошие новости для украинцев за границей. Общался на неделе с менеджерами DAZN. На событие Усик – Рико будет открыта отдельная дорожка с украинским комментатором. Они такое делают крайне редко, раньше (на моей памяти) такое было только на бои Усика против Фьюри. Для украинцев за границей обычно недоступны украинские сервисы, и можно послушать только английский комментарий. Но на бои Усика делают такое исключение, это круто».

Бой Усик – Верхувен в Украине покажет Киевстар ТВ. Бой пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

