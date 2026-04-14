Пресс-конференция Усика и Верховена в Лондоне. Видеотрансляция
Это будет первая встреча звезд бокса и кикбоксинга
около 1 часа назад
Сегодня, 14 апреля, состоится первая пресс-конференция обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксёра Рико Верхувена.
Начало трансляции – в 18.30.
Пресс-конференция пройдет в Лондоне.
Отметим, что это будет первая встреча звёзд бокса и кикбоксинга.
Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет. Александр в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона в хевивейте.
