Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), для The Stomping Ground прокомментировал заявление Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 KO) о том, что Дэйна Уайт будет промоутером поединка с Эй Джеем.

Сегодня Тайсон Фьюри сказал, что Дэйна Уайт будет промоутером боя против Энтони Джошуа. Он самый большой промоутер. Нет никаких причин, почему он не мог бы быть промоутером. И что Мариуш Вах победит Пренгу.

«Да, это два интересных заявления. Во-первых, мы знаем, что по контракту Дэйна не может быть промоутером мероприятия, а во-вторых, мы знаем, что Мариуш Вах точно не победит Кристиана Пренгу. Очень необычно, что Тайсон Фьюри лжет. Но здесь он делает это дважды.

Так что мне все равно. Все, что мы хотим сделать, это определиться с датой. Давайте определимся с боем. Он победит в пятницу, Джошуа победит в субботу, и все начнется. И мы увидим, кто лучший. Подготовка будет эпической, а бой еще лучше».

Тайсон и Энтони подписали соглашение на бой, который должен пройти в четвертом квартале 2026 года.

Напомним, британский мегафайт Фьюри – Джошуа не хотят видеть в США.