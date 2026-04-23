Стало известно, когда свой следующий поединок проведет гроза дивизиона Усика
Британец выступит на шоу в Лондоне
около 4 часов назад
Топ-проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 KO) свой следующий поединок проведет этим летом.
Как сообщил журналист Ариэль Хельвани, бой Итаумы возглавит боксерское шоу, которое состоится 25 июля в Лондоне.
«По данным источников, восходящая звезда супертяжелого веса Мозес Иттаума возглавит вечер бокса на O2 Arena в Лондоне 25 июля. Имя соперника пока не объявлено, но ожидается, что это будет еще один шаг вперед для 21-летнего бойца. Иттаума впервые выступит в главном событии в Лондоне».
Напомним, что последний бой Итаума провел в марте, когда победил Джермейна Франклина техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Манчестере.
Итаума – в топ-5 рейтинга The Ring в супертяжелом весе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
