Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для All Our Fighting рассказал, кто победит в поединке между бывшим обладателем титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО).

Когда Энтони Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри, я знаю, вы считаете, что Джошуа победит, но как именно? Как будет выглядеть этот бой?

«Нокаут в шестом раунде. Эй Джей - бум. Правый прямой».

Поединок между Джошуа и Пренгой состоялся в ночь на 26 июля. В первом раунде Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун, но во втором Энтони нокаутировал Кристиана.

Тайсон одержал победу над Мариушем Вахом. Бой длился 7 раундов – поляк не вышел на 8-й.

Напомним, Фьюри и Джошуа подписали соглашение на бой, который должен пройти в четвертом квартале 2026 года.

Ранее стало известно, что Турки после боев Джошуа и Фьюри готовы сделать важный анонс.