Денис Седашов

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что его компания Queensberry Promotions работает над организацией второго поединка между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) и Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО). Слова приводит Boxingnewsonline.

По словам главы промоутерской компании, стороны заинтересованы в проведении повторной встречи после яркого первого противостояния.

Это произойдет осенью. Они запросили это, и мы работаем над организацией. Если Уордли будет недостаточно готов, то Даниэль защитит свой титул против кого-то другого. Но реванш — это наша цель. Фрэнк Уоррен

Напомним, в ночь на 10 мая Даниэль Дюбуа победил Фабио Вордли техническим нокаутом в 11 раунде.

Дюбуа: «Считаю, что лучшие годы Усика позади».