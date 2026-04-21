Queensberry отменила вечер бокса из-за положительного теста Лоуренса Околи
Британец сдал положительный тест на запрещенные вещества
около 1 часа назад
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила об отмене турнира в Париже, запланированного на субботу 25 апреля. Причиной стал положительный допинг-тест Лоуренса Околі (23-1, 17 КО), который должен был сразиться в главном бою вечера против Тони Йоки (15-3, 12 KO).
Организаторы решили полностью отменить мероприятие совместно с платформой DAZN.
Официальное заявление Queensberry:
Из-за обстоятельств, не зависящих от нас, компании Queensberry и DAZN, к сожалению, приняли решение отменить запланированное на эту субботу мероприятие в Париже. По вопросам возврата средств, пожалуйста, обращайтесь к тому, у кого вы приобрели билеты.
Напомним, свой последний бой Околі провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенизера Тетте.
