Владимир Кириченко

Элиминатор за титул чемпиона IBF в супертяжелом дивизионе между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 KO) и американцем Ричардом Торресом (13-0, 11 КО) исключен из карда вечера бокса, который состоится 28 марта на MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе.

Причиной стала травма Санчеса, полученная во время тренировки. Фрэнк также страдает от воспаления правого колена, на котором ранее перенёс операцию.

Новой предполагаемой датой проведения боя рассматривается май.

Карл Моретти из компании Top Rank, которая представляет интересы Торреса, сообщил, что Торрес вряд ли останется в карда шоу Себастьян Фундора – Кит Турман, а бой с Санчесом будет перенесён «на ближайшее возможное время».

Победитель элиминатора IBF должен стать претендентом на титул, который принадлежит Александру Усику.

Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.