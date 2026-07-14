Руис возвращается на ринг после длительной паузы и проведет бой против поляка.
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе проведет первый бой за два года
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2-1, 22 KO) проведет свой следующий бой против польского боксера Дамиана Книбы (17-1, 11 KO).
Бой состоится 4 сентября в Ньюарке (США) в рамках большого вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.
Для 36-летнего американского эксчемпиона это будет первый выход на ринг с августа 2024 года.
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