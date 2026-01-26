Экс-чемпион мира Барри Джонс подробно проанализировал предстоящий поединок между двумя ветеранами супертяжелого веса — британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО). В интервью Sky Sports аналитик отдал предпочтение «Дел Бою», поставив под сомнение нынешнюю форму Уайлдера.

Тот Уайлдер, которого мы видели в последнее время, абсолютно не впечатляет. Да, он до сих пор обладает разрушительной силой удара, а Чисору в ринге найти нетрудно. Однако Дерек работает корпусом и головой значительно активнее, чем принято считать — он умеет навязывать свою игру и выходить из-под обстрела лучше, чем кто-либо в этом дивизионе.

Уайлдер — не самый габаритный боксер, и когда Чисора включает свой фирменный прессинг, буквально отталкивая соперника, он методично забирает раунд за раундом. Дерек мастерски уклоняется от атак и наказывает оппонентов мощными правыми оверхендами (ударами через руку).

У меня большие сомнения по поводу психологического состояния Деонтея. Он просто сломается, если не сможет вернуть ту версию себя, которая наносила хирургически точные удары. Но мы не видели такого Уайлдера уже очень давно, и я не уверен, что он вообще способен вернуть прежнюю форму.