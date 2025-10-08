Американский боксер полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) для The Warroom on Showbizz’s рассказал, что хочет провести поединок против чемпиона WBC Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

«Не говорил это публично, но я хочу бой против Марио Барриоса. Я собираюсь сделать это.

Если хочешь заработать хорошие деньги, давай сделаем это. Я смогу использовать это, чтобы провести потом бой с Ромеро или Мэнни. Если Пакьяо победит его, тогда я должен сразиться с ним для объединения поясов. Я только знаю, как работают деньги».