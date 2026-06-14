Денис Седашов

Американский боксер Джесси Родригес (24-0, 17 KO) стал чемпионом мира в третьей для себя весовой категории. Он отобрал титул WBA в легчайшем весе у действующего обладателя пояса Антонио Варгаса (19-2-1, 11 KO).

В пятом раунде Варгас побывал в нокдауне, но сумел подняться. Развязка наступила в шестой трехминутке. Джесси вновь отправил соперника на канвас, после чего рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

BAM STOPS VARGAS 😤🔥#RodriguezVargas | Live now on DAZN ▪️ pic.twitter.com/6EPmKBPV7e — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 14, 2026

Благодаря этой победе непобеждённый Родригес теперь имеет в своем активе чемпионские титулы трех дивизионов.

Титулованный американец готов провести бои с братьями Иноуэ.