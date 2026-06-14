Родригес нокаутировал Варгаса и завоевал титул WBA в легчайшем весе
Бой завершился в шестом раунде
1 день назадПодписаться в
Американский боксер Джесси Родригес (24-0, 17 KO) стал чемпионом мира в третьей для себя весовой категории. Он отобрал титул WBA в легчайшем весе у действующего обладателя пояса Антонио Варгаса (19-2-1, 11 KO).
В пятом раунде Варгас побывал в нокдауне, но сумел подняться. Развязка наступила в шестой трехминутке. Джесси вновь отправил соперника на канвас, после чего рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.
Благодаря этой победе непобеждённый Родригес теперь имеет в своем активе чемпионские титулы трех дивизионов.
Титулованный американец готов провести бои с братьями Иноуэ.
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