Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший для YouTube-канала ALL THE SMOKE FIGHT сообщил, что собирается помочь бывшему обладателю титулов в полусреднем дивизионе Эрролу Спенсу (28-1, 22 КО).

«Многие любят Эррола Спенса, потому что он абсолютно простой, очень хороший человек. Собственно, я еду в Даллас завтра, чтобы немного поработать с ним и посмотреть, как у него дела.

Посмотрю, смогу ли помочь ему вернуться, потому что я действительно хочу увидеть, как он снова сядет на того коня и поедет. Болельщики хотят это увидеть. Я не обязательно должен быть его тренером. Я просто хочу помочь ему начать. Если ему понравится, круто.

Все мы через такое проходим. Тебя судят не по тому, как ты падаешь. Дело в том, как ты поднимаешься».