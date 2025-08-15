Рой Джонс – о поединке Итаумы с Усиком: «Нельзя сразу бросать его на волков»
Американец считает, что молодого проспекта нужно подводить к такому уровню постепенно
около 2 часов назад
Фото: K2 Promotions
Рой Джонс высказался по поводу потенциального поединка проспекта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Американца цитирует vringe.com:
Его скоро можно будет бросить в огонь, но он не хочет, чтобы его бросали в ад. Усик сейчас – это не огонь, это настоящий ад. И ты не захочешь бросать молодого бойца в такой ад. Нужно продвигать бойцов в нужном темпе, нельзя бросать его сразу к волкам. А такое произойдет, если поступить так.
Напомним, что Усик получил травму в последнем поединке.