Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился мыслями о смене поколений в боксе и своей готовности уступить место молодым бойцам.

По словам Усика, он уже готовит себя к завершению спортивного пути на ментальном уровне.

Я полностью понимаю: скоро придёт время уходить из бокса. Некоторые не могут себе этого сказать, потому что желания невероятные, а возможности уже не те — и тело не то, и молодёжь поджимает. Старый не может конкурировать с молодым в скорости или физике. Опыта не хватит для победы. Александр Усик

Отдельно Усик прошелся по бывшим боксерам, которые заявляют, что легко бы победили его в свои лучшие времена. Чемпион посоветовал таким критикам обратиться к специалистам.

Когда человек говорит: «Если бы он боксировал в мое время, я бы его снес» — если это ради пиара, то пожалуйста. Но если серьезно — у меня есть очень профессиональный врач. Я даже заплачу за тебя, иди полечи свою голову. Александр Усик

