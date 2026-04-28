Денис Седашов

Украинский промоутер Александр Красюк в комментарии для Sport.ua поделился мыслями о подписании контракта на мегабой между Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Красюк отметил, что этот поединок является наиболее ожидаемым событием в супертяжелом весе.

Да, контракт наконец подписан. Самый ожидаемый бой в супертяжах. Реально интересно посмотреть. Ожидаем захватывающий билд-ап — будет много речей и выпадов (смеется). Для меня это 50/50, но буду болеть за Джошуа. Он мне как-то ближе по духу, хотя если Фьюри победит — не сильно расстроюсь. Им бы сразу на три поединка контракт подписать. Александр Красюк

Предполагаемая дата мегабоя – конец 2026 года.

