Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) впервые прокомментировал свое возвращение на ринг после длительного перерыва. 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 36-летний британец возглавит большой вечер бокса поединком против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).

Для Джошуа этот бой станет первым шагом после восстановления от последствий трагического ДТП. Слова приводит MMAJunkie.

Ни для кого не секрет, что мне понадобилось время, чтобы собраться с силами и восстановиться для возвращения на ринг. Сегодняшний день — следующий шаг на этом пути. С нетерпением жду возможности принять участие в этом бою и продолжить с того места, на котором остановился. Как уже сказал, арендодатель получит свою арендную плату. Это точно. Энтони Джошуа

