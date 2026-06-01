Киевский городской глава и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко сравнил специфику профессионального спорта и политической деятельности. Слова приводит Sport-express.ua.

По словам главы столицы, управление мегаполисом требует значительно больше усилий, чем подготовка к чемпионским поединкам на ринге.

Быть мэром намного сложнее, чем стать чемпионом мира. В боксе есть один соперник, четкие правила и понятная система наказаний – за нарушение сразу следует дисквалификация. В политике все иначе: «друзей» в кавычках намного больше, правила менее четкие, и здесь удары бывают не только ниже пояса, но и в спину. При этом уровень ответственности значительно выше – ты отвечаешь не только за себя и команду, но и за целый город.

Это сложно и физически, и психологически. Но мы работаем даже в сложных условиях – во время обстрелов, разрушения логистики, экономических вызовов, мобилизации и дефицита рабочей силы. Несмотря на это, в Киеве продолжают работать больницы, школы, детские сады, транспорт и все базовые сервисы. Вызовов много, проблем тоже достаточно, но город живет.