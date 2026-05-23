Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) для DAZN прокомментировал бой между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

«Я очень люблю Усика. Думаю, он один из величайших. И он хороший человек. Я всегда наслаждаюсь временем, когда имею возможность увидеться с ним. Я не часто бываю на разных мероприятиях, но когда вижу его – это действительно хорошее время. Я восхищаюсь Александром. Он очень дисциплинированный. И я рад, что знаю его».

Какой твой прогноз на его бой против Рико?

«О, Усик точно победит».

Как именно это произойдет?

«Нокаут. Возможно, в четвертом или пятом раунде».

Бой пройдет 23 мая на шоу в Гизе, трансляция – на Киевстар ТВ.

Напомним, Усик оказался на 11,5 кг легче Верховена перед поединком в Египте.