Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) после официальной церемонии взвешивания в Египте пообщался с журналистами. Слова приводит Ring Magazine.

Украинский чемпион сделал откровенное заявление о завершении своей боксерской карьеры, а также заверил, что максимально серьезно настраивается на бой против звезды кикбоксинга Рико Верховена, несмотря на статус фаворита.

Это опасный парень, понимаете, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он боец. Я не расслабляюсь типа: «О, это легкие деньги». Нет, он боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация.

Что ж, послушайте, для меня мой бой – это удовольствие, понимаете? Потому что, когда я еду в лагерь, моя подготовка – знаете, это моя жизнь, ведь я обеспечиваю свою семью, своих детей, свою жену. И да, конечно, это один из моих последних боев, потому что, думаю, у меня осталось три поединка. Это первый, потом еще два. И пойду отдыхать.

Я ценю каждый день, не только бой – каждый день. Сегодня, знаете, особенный день, потому что мы не вернем вчерашний день, не вернем время. Слушайте, люди: живите, развивайтесь, учитесь, улыбайтесь, живите, понимаете – это жизнь. Спасибо всем, увидимся завтра. Слава Украине!