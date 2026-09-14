Денис Седашов

Сборная Украины по боксу в составе 20 спортсменов примет участие в чемпионате Европы-2026 среди мужчин и женщин, который пройдет с 15 по 26 сентября в Софии (Болгария).

Сине-желтые будут представлены в 10 весовых категориях среди мужчин и 10 — среди женщин.

Составы украинских команд опубликовала Федерация бокса Украины:

Мужчины: Максим Рудик (50 кг), Максим Зименко (55 кг), Айдер Абдураимов (60 кг), Эльвин Алиев (65 кг), Марк Ломакин (70 кг), Джамал Кулиев (75 кг), Павел Илюша (80 кг), Матвей Ражба (85 кг), Богдан Толмачев (90 кг), Дмитрий Ловчинский (свыше 90 кг).

Женщины: Анна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Инна Статкевич (54 кг), Вероника Пилипенко (57 кг), Татьяна Довгаль (60 кг), Марина Шевченко (65 кг), Анастасия Черноколенко (70 кг), Раиса Пискун (75 кг), Ирина Луцак (80 кг), Мария Ловчинская (свыше 80 кг).

В интервью Общественное Спорт чемпион Украины Богдан Толмачев поделился ожиданиями от турнира.

С момента полномасштабного вторжения мы едем на Евро впервые. У нас в боксе изменилась структура. Ранее была федерация IBA — российская организация. Из-за этих перестановок чемпионат Европы задержался, и это наш первый чемпионат за все это время. Честно говоря, мы все по нему соскучились. Богдан Толмачёв

Бронер назвал единственного боксера, способного остановить Ломаченко.