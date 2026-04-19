Сборная Украины по боксу пропустит этап Кубка мира по боксу в Бразилии
В соревнованиях примут участие 49 стран
30 минут назад
Фото: SpartaBox Faniian Promotions
Национальная команда Украины не будет участвовать в первом этапе Кубка мира серии World Boxing, который примет Бразилия с 20 по 26 апреля.
Турнир станет самым масштабным в истории серии по количеству участников: заявки на участие подали представители 49 стран.
Несмотря на недавнее вступление федераций россии и белоруссии в World Boxing (19 марта), боксеров из этих стран на соревнованиях в Бразилии не будет.
