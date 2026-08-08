Сергей Лапин: «Хижняк готов подтвердить свой класс в чемпионских поединках»
Следующий бой Александр проведет 22 августа
Директор компании Usyk-17 Promotions Сергей Лапин заявил, что украинский боксер полутяжелого веса Александр Хижняк (2-0, 2 КО) готов к поединкам за чемпионские пояса.
Функционер подчеркнул важность предстоящего этапа в карьере спортсмена и отметил, что этот бой состоится на домашней арене:
Первый титульный бой — закономерный и в то же время важный шаг в профессиональной карьере Александра. Он готов к новому уровню конкуренции и к тому, чтобы подтверждать свой класс уже в чемпионских поединках.
Для Usyk 17 Promotions особенно важно, что этот этап его пути начнется в Украине — во время нашего второго вечера бокса во Львове. Наша цель — создавать в Украине платформу, где сильнейшие боксеры могут развиваться, завоевывать титулы и уверенно выходить на международный уровень.
Напомним, что 22 августа во Львове пройдет вечер бокса от компании Usyk-17 Promotions, где Хижняк проведет свой следующий поединок.
Первый титульный поединок Александра Хижняка: вечер Usyk 17 Promotions эксклюзивно на Киевстар ТВ.