Директор компании Usyk-17 Promotions Сергей Лапин заявил, что украинский боксер полутяжелого веса Александр Хижняк (2-0, 2 КО) готов к поединкам за чемпионские пояса.

Функционер подчеркнул важность предстоящего этапа в карьере спортсмена и отметил, что этот бой состоится на домашней арене:

Первый титульный бой — закономерный и в то же время важный шаг в профессиональной карьере Александра. Он готов к новому уровню конкуренции и к тому, чтобы подтверждать свой класс уже в чемпионских поединках.

Для Usyk 17 Promotions особенно важно, что этот этап его пути начнется в Украине — во время нашего второго вечера бокса во Львове. Наша цель — создавать в Украине платформу, где сильнейшие боксеры могут развиваться, завоевывать титулы и уверенно выходить на международный уровень.