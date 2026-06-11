Владимир Кириченко

Украинский и польский боксер в средней весовой категории Федор Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (25-0, 16 КО) над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО).

Кстати, во время боя даже мне многие люди писали и спрашивали, договорной ли это бой. Что ты скажешь по этому поводу?

«Это не был договорной бой. Я удивляюсь, когда люди такое пишут. Просто Верховен реально оказался неудобным для него, где-то не было мотивации. Верховен оказался парнем с крепким подбородком и очень неудобным по стилю».

Недавно в WBC санкционировали бой Усика с Кабайелем. Что скажешь по этому поводу. Если мы увидим в этом поединке такого Александра, как в бою с Верховеном, чем это закончится?

«Я ещё перед вторым боем с Дюбуа думал, что Усик завершит карьеру. Просто зачем дальше продолжать, все об этом говорят. Красюк об этом говорит. Даже западные медиа об этом говорят. На западе все пишут, что у него есть наследие, он легенда, надо уйти красиво. Сейчас, в бою с Верховеном он уже набрал хейта, а если проиграет, не дай Бог.

Помнишь, у Усика был плохой бой с Бриедисом и после этого он всё изменил. Теперь он тоже может всё изменить. Возможно, сейчас вернётся Ткаченко. Я же работал у них в лагере и Ткаченко имеет хорошую способность всё анализировать, он реально много видит.

Даже по спаррингам, он в первом же спарринге сразу чётко видит. У него всё работает. Он может придумать упражнения под тебя, под твой стиль. Ткаченко был в больших боях, имеет опыт, он нюхал этот порох и, если он вернётся...

Если мы увидим такого Усика, как в бою с Верховеном, то Кабайел может победить. Но я думаю, что Усик умный парень, сделает выводы, вернётся к работе с Ткаченко».

Ранее Черкашин ответил, был ли рано остановлен бой между Усиком и Верховеном.