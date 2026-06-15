Владимир Кириченко

Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Агит Кабайел (27-0, 19 КО) продолжает всячески добиваться поединка против обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО).

Ранее WBC дал Усику месяц, чтобы он решил, что делать дальше – защищать титул в поединке против Кабайела, или отказаться от него.

Немецкий боксер пытается убедить Усика согласиться на бой с ним, используя для этого свои социальные сети. В последнем видео на своей странице в Instagram Кабайел обратился за помощью к Майку Тайсону, который призвал Усика выйти с ним на ринг.

«Усик, мы тебя ждём, брат. Ты нам нужен, Усик. Нам нужны эти деньги, парень. Давай сделаем это».

Кабайел также призвал Александра дать ему ответ.

«Мы пытались подгонять коней, но ответа до сих пор нет. Поэтому мы воспользовались дополнительной помощью. Усик, достаточно ждать. Достаточно "возможно". Согласись на бой или освободи титул. Фанаты заслуживают ответа».

Напомним, Кабайел, не дождавшись Усика, может провести бой против бывшего чемпиона мира.