Мексиканский чемпион мира по версии WBC в легком весе Вильям Сепеда (34-1, 27 KO) поделился впечатлениями от победы над американцем Ламонтом Роучем (25-2-3, 10 КО). Слова приводит The Ring Magazine.

По словам мексиканского боксера, ключевым фактором его успеха стала тактическая гибкость, а главной целью на будущее остается достижение всех поясов в дивизионе:

Элемент неожиданности явно повлиял на результат. Ламонт думал, что я буду действовать однообразно, без вариаций, но в нашем арсенале было еще несколько приемов. Думаю, именно это и сделало разницу.

Теперь я хочу стать абсолютным чемпионом. Мне все равно, кто будет соперником и когда. Поставьте его передо мной – и я его побью.