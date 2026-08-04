Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко в интервью Sport-express.ua рассказал, кого бы он хотел видеть последним соперником Александра Усика (25-0, 16 КО).

Несмотря на разговоры о поединке Усика против Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО), Сенченко заявил, что хочет посмотреть бой Усика против Энди Руиса (35-2-1, 22 КО).

«Да, я считаю, что Усик поступил абсолютно правильно, оставив титулы. Претендентов действительно очень много, и тогда нужно было либо защищать пояса с каждым из них, либо оставлять их вакантными. Поэтому это правильное решение – он дал возможность другим боксерам побороться за чемпионские титулы.

Сейчас трудно сказать, с кем я хотел бы увидеть Усика в следующем поединке, так как я не вижу такого очевидного и сильного соперника. Возможно, это будет Деонтей Уайлдер, однако мне было бы интересно также увидеть бой с Энди Руисом».