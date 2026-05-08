Сергей Лапин о бое Усик — Бенавидес: «Это точно привлекло бы внимание фанатов»
Директор команды украинского чемпиона назвал ключевые условия для организации этой встречи
около 1 часа назад
Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), прокомментировал вероятность проведения боя против непобежденного американца Дэвида Бенавидеса (29-0, 24 КО). Слова приводит Pro Boxing Fans.
По словам Лапина, такой бой имеет значительный спортивный и медийный потенциал, несмотря на то, что боксеры сейчас выступают в разных весовых категориях.
Это мог бы быть очень интересный бой, который точно привлек бы внимание фанатов во всем мире. Бенавидес — сильный и агрессивный боксер, хотя он представляет другую весовую категорию, и на таком уровне это имеет значение. Мы всегда открыты для больших поединков, если они имеют смысл и с точки зрения спорта, и с точки зрения бизнеса. Для Усика это действительно интересный вариант. Каждый следующий бой должен быть правильным с точки зрения наследия, вызова и общей ценности. Поэтому сейчас мы не ведем переговоров по другим поединкам. После боя с Верховеном будем оценивать все возможные варианты.
Александр Усик 23 мая проведет бой против Рико Верховена в Египте.
«Бери Усика, пока горячо»: Рой Джонс дал совет Бенавидесу.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05