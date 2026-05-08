Владимир Кириченко

Чемпион WBO в супертяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) для iFL TV поделился мыслями о поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).

Александр Усик говорил, что у него осталось три боя: Рико победитель боя Уордли и Дюбуа, а затем Фьюри. Будет ли интерес к третьему бою Дюбуа с Усиком — неизвестно. Но может появиться интерес к бою Уордли против Усика. Если всё пройдет хорошо в субботу, прозвучит ли имя Усика из твоих уст?

«Да, как и после моего последнего боя с Джозефом Паркером, первое имя, которое я назову — это он. Это тот бой, который я хочу. Это самый большой поединок, который для меня сейчас возможен.

Как ты говоришь, история с Дюбуа уже дважды была пройдена, поэтому не думаю, что людям это особенно интересно. А вот Уордли против Усика — это что-то другое: другой стиль, другая перспектива, и фанатам это может быть интересно».

Ты ранее говорил в интервью, что не поедешь в Египет. Но иногда надо появиться и немного пошуметь, чтобы организовать бой. Ты точно не хочешь поехать в Египет и там создать шум? Ты же говорил, что создашь шум в субботу вечером — возможно, стоит немного встряхнуть ситуацию?

«Я создаю шум тогда, когда это нужно и когда это моя работа — в ринге, в ночь боя. Бегать по всему миру и преследовать других бойцов — это не мой стиль. Как я уже говорил, у Усика и его команды есть мой номер телефона, они могут позвонить — я отвечу. Меня несложно найти».

Бой Уордли и Дюбуа пройдет 9 мая.

Накануне Уордли и Дюбуа провели напряженную битву взглядов.